I suoni della natura

Tra le esperienze da fare almeno una volta nella vita andrebbe inserito “Fruscìo”. Un esperienza immersiva nei suoni della natura in una sorta di viaggio nei boschi di conifere per rigenerarsi, lontano dalla tecnologia e dal mondo digitale. “Fruscìo” si trova nel versante Trentino del Parco Nazionale dello Stelvio ed è ora possibile grazie a un’esperienza unica di percezione uditiva a contatto con il verde. Questo bosco sonoro è stato da poco inaugurato in Val di Rabbi, dove le uniche note che i visitatori udiranno sono quelle della foresta. Il percorso si compone di 7 postazioni sonore ed esperienziali, dove ciascuna postazione è associata a uno dei 7 chakra.

L’itinerario si snoda tra abeti e larici e comprende campane di legno, mega-carillon collegati agli alberi, tamburi ricavati dai tronchi, trombe giganti per amplificare i rumori del bosco e un anfiteatro circolare che ricorda uno specchio d’acqua, e riflette il panorama circostante. Lungo il tragitto si potranno trovare inoltre libri, riviste e oggetti vari, collocati in elementi verticali in legno e consultabili dai visitatori per conoscere il paesaggio sotto un altro aspetto. Così lettura e meditazione renderanno l’esperienza ancor più rigenerante. Il percorso si conclude poi con un pianoforte a coda su una conifera a 10 metri di altezza. Lo strumento è un omaggio al Maestro Arturo Benedetti Michelangeli.