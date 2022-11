CURIOSITÀ I Supereroi Marvel arrestano spacciatori Agenti di polizia, vestiti da Capitan America, Spider-Man, Thor e Vedova Nera fanno irruzione in un casolare

I Supereroi Marvel arrestano spacciatori.

Tutto accade in Perù, e precisamente a Lima in uno dei quartieri più pericolosi. L'operazione di polizia è stata messa in campo anche sfruttando il periodo di Halloween ed entrando in azione come solo al cinema siamo abituati a vedere. In tutto sono in quattro gli agenti, che travestiti da supereroi Marvel, e cioè da Capitan America, Spider-Man, Thor e Vedova Nera, arrivano inosservati dalle vie di San Juan de Lurigancho.

Con un colpo di martello di Thor, che ha sfondato i cancelli, sono entrati nel casolare dove stavano i "cattivi". Una volta dentro gli agenti-supereroi, hanno trovato enormi sacchi pieni di cocaina e cannabis. Il blitz ha portato anche all'arresto di quattro persone, tre uomini e una donna, intenti a confezionare le bustine con la droga e quindi in flagranza di reato. L'area poi è stata messa in sicurezza.Gli agenti di polizia travestiti da supereroi sono così riusciti a fermare uno spaccio di stupefacenti, poi tutto messo con un post sui social.

Ora la domanda è: ma ai polsi dei malviventi avranno messo le manette o la ragnatela di Spiderman?

