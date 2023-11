NEW PLAY I "Supereroi" secondo Alex Britti Un nuovo singolo in cui descrive la tenacia di chi ogni giorno affronta le difficoltà della vita con sacrificio e determinazione

I "Supereroi" secondo Alex Britti.

Alex Britti Live 2023, questo il titolo del tour che ha visto l'artista girare l'Italia come protagonista dei principali festival estivi.

Ora, invece, è il tempo di un nuovo singolo “Supereroi”, un pezzo che spazia fra sound blues, pop, rap e contaminazioni urban.

Scritto e prodotto dallo stesso Britti è il connubio perfetto di un testo profondo, riflessivo e della sperimentazione musicale che toccando sonorità e generi vari ha reso Alex un cantutore unico nel suo genere.

[Banner_Google_ADS]



“Ho immaginato tanti supereroi reali nel 2020 durante il periodo covid, nei due mesi chiusi in casa pensavo non tanto al momento stesso, ma a come sarebbe stato il dopo: un amico aveva aperto una sala prove pochi mesi prima, un altro amico un forno, come avrebbero affrontato le spese dell’avviamento dell’azienda, i musicisti, gli attori, i tecnici, le persone della sicurezza come avrebbero fatto a pagare la retta della scuola dei figli se non si poteva lavorare?”, queste le parole di Britti nel raccontare il brano.

“Tante persone sono state costrette a reinventarsi per tirare avanti (…) ecco, ho immaginato questi come i veri supereroi”... e come dargli torto!?













I più letti della settimana: