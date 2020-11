MUSICA I "Vent'anni" dei Maneskin Una lettera di incoraggiamento ai giovani

I "Vent'anni" dei Maneskin.

Si intitola "Vent'anni", il nuovo brano dei Maneskin che segna il loro ritorno sulle scene musicali dopo un periodo di pausa. Si tratta di una canzone scritta come fosse una lettera in cui si amalgamano pensieri e incoraggiamenti rivolti ai giovani di quell'età spesso insicuri e preoccupati dei giudizi altrui.

Sul brano i Maneskin hanno dichiarato: “Dopo due anni sei spinto a guardarti indietro, a vedere a che punto sei arrivato e se gli errori che hai commesso ti hanno segnato per sempre. A vent’anni si sbaglia e la facilità con cui lo si fa è disarmante. A volte ci siamo ritrovati noi stessi a dubitare della direzione che volevamo prendere, ma non ci siamo mai fermati. La strada che abbiamo preso è sempre stata la più difficile, ma siamo profondamente sicuri che sia quella giusta. Siamo testardi, siamo innamorati, siamo vivi. Siamo tornati per voi, per noi, per tutti quelli che ci hanno sempre creduto ma anche per chi ha sempre dubitato. Siamo tornati e siamo pronti a cambiare le regole del gioco, di nuovo.”





Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial) in data: 3 Nov 2020 alle ore 3:58 PST

I più letti della settimana: