I videogiochi di calcio che hanno fatto la storia

Chi si avvicina ad una consolle per videogame quasi certamente lo fa per un gioco sportivo, nella maggior parte dei casi trattasi di calcio. Di acqua sotto i ponti ne è passata dal primissimo esperimento di videogame di calcio, uscito per Intellivision, con il suo caratteristico stile minimalista.ltrettanta ne è scorsa per arrivare fino all’atteso nuovo Captain Tsubasa Rise of New Champions. Gioco che si preannuncia come lo spartiacque, e per questo, si allontanerà da un design iper-realista degli ultimi Fifa e Pes. Lo farà abbracciando uno stile più vicino all’anime originale del cartone animato da noi noto come Holly e Benji. Oggi gli amanti del gioco più bello del mondo hanno di che lustrarsi gli occhi, ma quali sono stati e sono i videogiochi di calcio che hanno scritto-fatto la storia dei simulatori sportivi dedicati al mondo del pallone? Quelli che se ne intendono hanno scelto i titoli pescando dal passato primordiale dei videogames fino al presente, spaziando dall’ eterna lotta tra i due colossi Fifa di Electronic Arts, per molti EASport, per arrivare fino a Pes, (acronimo di Pro Evolution Soccer) della Konami. E spingendosi oltre alle scelte meno conosciute e giocate soltanto da pochi, veri, appassionati. Riavvolgendo il nastro tante curiosità, tante perle, tanti piccoli capolavori del mondo videoludico sono caduti inevitabilmente nel dimenticatoio tra visuali a volo d’uccello, 2D mascherato da 3D, sfide a riprodurre gol storici, giocatori sostituiti da omini lego o addirittura automobili. Dalle console della prima ora a quelle moderne, ce n’è davvero per tutti i gusti, ci sono videogiochi di calcio che hanno scritto, nel bene e nel male, la storia, in attesa delle nuove uscite di Ea e Konami che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane, poco prima delle console di nuova generazione Ps5 e Xbox Series X. Alcuni titoli storici oltre ai "soliti noti" potrebbero essere:

Sensible Soccer) A metà anni 2000 ero in piena modalità retrogaming,unito alla fantastica modalità manageriale

Actua Soccer) Il primo gioco di calcio in 3D in cui i giocatori avevano abilità differenti, segnalate da apposite icone

Kick Off) Un capolavoro superato solo dal suo successore, Kick Off 2, che portava in dote una palla non più completamente bianca e un’intelligenza dei portieri notevolmente migliorata



Fighting Soccer) Noto anche come "Fagiolo Soccer" era il concorrente diretto di Emlyn Hughes International Soccer,