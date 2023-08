SCUOLA I voti scolastici non ti definiscono Ascolta il Reloaded!

I voti scolastici non ti definiscono.

Il voto identifica una prestazione scolastica non una persona. Ricevere un 4 in pagella non significa valere 4. Hai mai sentito parlare di personaggi famosi che a scuola non prendevano bei voti? La realtà è che i voti che si prendono a scuola hanno poco a che vedere con il successo...

Ascolta tutto nel nostro reloaded!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: