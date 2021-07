MUSICA "I wanna be your slave": esplode l'eros nel video dei Måneskin La band continua a collezionare successi

"I wanna be your slave": esplode l'eros nel video dei Måneskin.

Dopo aver collezionato dischi d'oro e di platino in oltre 15 paesi del mondo i Måneskin pubblicano il loro nuovo video, un'esplosione di eros in “I wanna be your slave”.

Sono tra i 24 artisti più ascoltati al mondo su Spotify, con oltre 42 milioni e mezzo di ascoltatori mensili. Il video ufficiale di "I wanna be your slave" è girato in pellicola ed è caratterizzato dall'utilizzo costante di fisheye, un obiettivo grandangolare estremo.

Lo spettatore viene catapultato in un loop voyeuristico dove ad ogni desiderio proibito viene richiesto un piccolo sacrificio. I Måneskin sono protagonisti di un live molto sexy e spudorato in perfetta armonia con il mood del brano e del testo.

Il racconto mostra la sessualità in tutte le sue sfaccettature e descrive l'essere umano nella sua imperfezione e nel suo bisogno di redenzione.

Dopo poche ore dalla sua pubblicazione "I wanna be your slave" contava 2 milioni di visualizzazioni e in Russia sono letteralmente impazziti per la clip della band vincitrice di Eurovision Song Contest 2021.

Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE





