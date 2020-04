"I Wanna Dance With Somebody" il biopic su Whitney Houston

La vita di Whitney Elizabeth Houston, questo il nome per esteso dell'artista, arriva sul grande schermo è stato annunciato "I Wanna Dance With Somebody". E' In via di sviluppo il biopic che ha incassato le approvazioni sia dalla "Whitney Houston Estate" che dal suo produttore storico, Clive Davis. Scomparsa prematuramente nel 2012 a soli 49 anni, è stata raccontata già in altri film come "Whitney" del 2015, poi in due documentari uno del 2017 "Whitney: Can I Be Me" e poi "Whitney" del 2018. Il biopic annunciato in queste ore sarà diretto da " Stella Meghie" e vedrà alla sceneggiatura "Anthony McCarten" lo stesso di "Bohemian Rhapsody" per intenderci.









Ma le sorprese non si fermano qui, particolarmente oculata la scelta di far scrivere il film a McCarten, specializzato nel portare al cinema personaggi realmente esistiti, suoi sono "La teoria del tutto", "Darkest Hour", "Bohemian Rhapsody" e l’ultimo "I due papi" e grazie a questi progetti lo sceneggiatore ha ottenuto quattro nomination all’Oscar oltre al fatto che ben tre di questi film hanno permesso ai loro rispettivi protagonisti di vincere l’Oscar come miglior attore, ricordiamo "Eddie Redmayne", "Gary Oldman" e "Rami Malek" ed ottenere due candidature come non protagonisti "Jonathan Pryce" e "Anthony Hopkins". La storia completa di Whitney Houston non è ancora stata raccontata,ha dichairato il produttore discografico Clive Davis che ha conosciuto la Houston nel 1983 quando lei aveva solo 19 anni.









Sono felice che Anthony McCarten si sia impegnato in una sceneggiatura senza esclusione di colpi, musicalmente ricca e che rivelerà finalmente il carattere vero di Whitney, il cui genio vocale ha profondamente influenzato il mondo mentre combatteva ferocemente i suoi demoni che sono stati anche la sua rovina”. La Houston Estate ha asiicurato che metterà a disposizione del film il catalogo musicale della pop star. "I Wanna Dance With Somebody" sarà "una gioiosa, emozionante e drammatica celebrazione della vita e della musica della più grande cantante pop R&B di tutti i tempi, seguendo il suo percorso dall’oscurità alla fama mondiale, un racconto di una semplice ragazza del New Jersey che cerca la sua strada".