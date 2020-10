MUSICA "I Will Always Love You" raggiunge un miliardo di visualizzazioni L'indimenticabile brano con cui Whitney Houston si è aggiudicata il Grammy colonna sonora di "The Bodyguard"

"I Will Always Love You" raggiunge un miliardo di visualizzazioni.

I Will Always Love You fu scritta nel 1974 da Dolly Parton, avendo in mente il suo mentore, Porter Wagoner con il quale stava cessando i rapporti lavorativi. Sempre nel 1974 Martin Scorsese inserì il brano cantato dalla stessa Parton come sottofondo di una sequenza del film "Alice non abita più qui", poi nel 1982 la canzone fu reincisa per la colonna sonora del film musicale "Il più bel Casino del Texas" (The Best Little Whorehouse in Texas) di Colin Higgins. Film che vede la Parton recitare insieme a Burt Reynolds. La grande popolarità del brano però arriva soltanto nel 1992, quando Whitney Houston lo reinterpreta per la colonna sonora del film "Guardia del corpo", diventando il singolo più venduto nella storia da una artista femminile con oltre 16 milioni di copie vendute. Nel 1992 la Houston registrò il brano I Will Always Love You come tema portante del film, anche se inizialmente avrebbe dovuto registrare "What Becomes of the Brokenhearted" di Jimmy Ruffin che doveva essere il tema del film scelto inizialmente.



Tuttavia quando i produttori della pellicola scoprirono che la stessa canzone era stata usata per il film Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, fu chiesto al coprotagonista Kevin Costner di trovare un'altra canzone. Fu proprio Kevin Costner a suggerire il brano di Dolly Parton, che valorizzava particolarmente il timbro vocale della Houston. A 28 anni dall'uscita del film e a ben 46 dalla sua prima incisione, "I Will Always Love You" raggiunge un miliardo di visualizzazioni su YouTube. E' un nuovo traguardo per la canzone che vanta l'appellativo di successo senza tempo, entrando a pieno titolo nell'albo della storia della musica. Con l'indimenticabile voce di Whitney ha trascorso 14 settimane al primo posto della Billboard Hot 100 ed è uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. E ora inanella un nuovo traguardo, raggiungendo 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube, dietro ad altri tre brani degli anni 90 che vantano oltre un miliardo di visualizzazioni che sono "November Rain" dei Guns N ‘Roses con 1,45 miliardi di visualizzazioni, poi "Smells Like Teen Spirit" dei Nirvana con 1,14 miliardi e "Zombie" dei Cranberries (1,05 miliardi).



Grazie a questa cifra si assesta così al quanto posto nella classifica dei brani degli anni 90 sulla piattaforma video.









