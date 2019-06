Ice Cream – il nuovo singolo di Mika

A quasi quattro anni di distanza dal suo ultimo disco “No Place in Heaven”, Mika è tornato!

“Ice Cream” (gelato) è l'ultimo singolo del cantante di origini libanesi, che anticipa “My Name Is Michael Holbrook”, il suo nuovo album in uscita il 4 ottobre.

Mika ha deciso di parlare di se e di svelarsi, partendo proprio dal suo vero nome, riportato nel titolo dell'album e ci racconta così come è nato il singolo:

«Ice Cream è stata scritta in un torrido giorno dello scorso Agosto, in Toscana. Ice cream è quello stato surreale dei caldi pomeriggi estivi senza fine. Sudore, sogni di flirt estivi, l’odore dell’automobile appena ci entri dentro e del parasole che brucia al sole. Un mix di possibilità e frustrazione. L’aspirazione è quella di diventare una versione migliore di me stesso ed andarne orgoglioso. Osare, essere un uomo sensuale, esprimere chiaramente il desiderio che mi sono sempre tenuto nella testa.»

Ecco la coloratissima cover del singolo!