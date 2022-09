CURIOSITÀ Ignobel 2022 Tornano gli “IgNobel”e l'Italia se ne è appena aggiudicato uno. Si tratta del premio accademico-satirico che ogni anno viene assegnato a dieci ricercatori autori di ricerche "strane, divertenti e perfino assurde".

Tornano gli “IgNobel”e l'Italia se ne è appena aggiudicato uno. Si tratta del premio accademico-satirico che ogni anno viene assegnato a dieci ricercatori autori di ricerche "strane, divertenti e perfino assurde". Il tema dell'edizione di quest'anno è la "Conoscenza", tra i premiati ci sono anche alcuni studiosi dell'Università di Catania con una ricerca sul ruolo della fortuna nel successo. I Nobel dell'assurdo ogni anno vengono assegnati a lavori di ricerca fuori dall'ordinario, che però non sono fini a se stessi. A presentare le dieci ricerche più bizzarre di quest'anno sono stati otto autentici premi Nobel, tra cui Frances Arnold premiata per la Chimica nel 2018.

Le ricerche più divertenti ? Quando due persone provano attrazione l'una per l'altra i loro battiti cardiaci vanno all'unisono. Lo ha dimostrato il gruppo di ricercatori internazionali vincitore del premio per la Cardiologia. Meno romantica la ricerca vincitrice del premio per la Biologia: i suoi autori hanno infatti provato come la vita sessuale degli scorpioni sia influenzata dalla loro stitichezza Poi ci sono gli insigniti del premio per la Letteratura con uno studio capace di dimostrare come i documenti legali siano in realtà spesso difficili da comprendere non per la complessità dei contenuti, ma per via della scrittura scadente degli autori.



