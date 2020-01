VIDEOGAME Il 2020 si apre nel segno della 5 presentata al C E S di Los Angeles la nuova nata in casa Sony "La Playstation 5"

Il 2020 si apre nel segno della 5.

L'edizione 20 della "Consumer Electronics Show" si apre all'insegna della nuova nata in casa Sony, molto attesa dai videogiocatori di tutto il mondo, la nuova Playstation arrivata alla sua 5a generazione. La casa elettronica giapponese ha scelto come palcoscenico prorpio quello della più importante fiera dell'elettronica mondiale per il la presentazione ufficiale, per ora solo del logo, del gioiello che nella passata versione ha collezionato numeri da paura.

La Play 4 lanciata nel Novembre del 2013 ha venduto con i suoi 106 milioni di consolle piazzate nelle case, 1,15 miliardi di giochi venduti, a cui si vanno ad aggiungere i 5 milioni per il PSVR il visore che immerge il giocatore all'interno del gioco completamente. In tutto sono 103 milioni gli utenti che mensilmente interagiscono con PlayStation Network, di questi 38,8 milioni sono abbonati al servizio PlayStation Plus. Questi numeri fanno della Playstation 4 la seconda consolle di maggior successo seconda solo alla ormai pensionata Playstation 2.

A parlarne è il presidente della Sony Interactive Entertainment America, Jim Ryan che mostrando il logo della nuova macchina da gioco next-gen conferma il lancio della stessa sul mercato per fine anno e dà alcuni interessanti cenni sulle caratteristiche della nuova nata. Tecnologia 3D Audio Sound sarà in grado di offrire sonorità dal maggiore impatto avvolgente, rendendo il gioco molto più realistico, i grilletti con feedback aptico assicureranno un maggior coinvolgimento, incentivato inoltre da un SSD ultra-rapido di nuova generazione, che consentirà agli sviluppatori di eliminare i tempi di caricamento e rendere le esperienze di gioco ancora più immediate.

Il supporto al Ray Tracing tramite un chip hardware integrato permetterà di offrire un'illuminazione più realistica che mai, nonché giochi di luci e ombre estremamente accattivanti, mentrela presenza di un lettore Blu-ray Ultra-HD 4K consentirà di visualizzare film alla massima risoluzione e qualità. La console dovrebbe essere lanciata a un prezzo di poco inferiore ai 400 dollari, (circa 390,00 €).

La PlayStation 5 sarà sicuramente compatibile con PS4. Non è certo il supporto alle precedenti versioni.

Mentre ve ne parliamo non sono noti dettagli sui giochi che accompagneranno il debutto della console di nuova generazione firmata da Sony.













