Il 2021scandito dai cani si chiama: Pooping Pooches.

E' ora di cambiare rotta anche nella scelta del calendario che ci accompagnerà all'interno dell'anno nuovo, dobbiamo abbandonare i soliti calendari ricchi di nudità femminili, o con ricette che già conosciamo molto bene, il 2021 passiamolo con le foto degli esemplari più belli di cani, immortalati in location da sogno mentre esplicano le loro funzioni evacuative, per questo dette vitali. Il "Pooping Pooches". Chi ha un amico a 4 zampe sa di cosa parliamo e certamente troverà familiare quel tenero sguardo concentrato, e anche un po' indifeso, dei nostri amici cagnolini intenti a fare i propri bisogni. A chi è compagno di vita di un cane verrà da sorridere pensando che sono "scene di ordinaria quotidianità" ma a nessuno era mai venuto di farne delle foto e metterle in fila in un calendario. Ovviamente non si tratta di banalissime foto di cani che fanno la cacca, ma eseguite con grande maestria.









Inoltre in "Pooping Pooches" chiunque può diventare parte attiva, in causa inviando il proprio contributo sotto forma di foto e vedere il proprio amico a 4 zampe in copertina, ma occorre che lo scatto sia artistico: con uno sfondo spettacolare o che immortali una scena particolarmente divertente. il calendario edizione 2021 è già disponibile e in vendita e ha, come i suoi predecessori, una finalità davvero nobile. Per ogni copia venduta di questo calendario corrisponderà un piccolo-grande aiuto che verrà devoluto in beneficenza. Sarà possibile infatti donare 1 euro all’associazione Maui Humane Society che si occupa del recupero di randagi e dell'adozioni degli stessi. E' certamente un modo divertente per contare i giorni dell'anno, ma anche un'occasione per fare del bene. Ma non è tutto: quest'anno, visto il successo delle precedenti edizioni, oltre al calendario è disponibile anche la versione puzzle...





























