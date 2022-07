Il 28 luglio 1987 esce "Loco Motion" il primo singolo di Kylie Minogue

1'15 lettura

Kylie Ann Minogue, nasce a Melbourne, il 28 maggio 1968. Con i suoi quindici album in studio pubblicati ed oltre trenta anni di carriera, la cantante e attrice australiana è considerata tra le pop star più famose e talentuose emerse dagli anni ottanta. Il suo singolo di esordio si intitola "Loco Motion" e fa la sua comparsa nel Luglio del 1987 esattamente il 28, una cover del brano firmato da Gerry Goffin e Carole King. Kylie aveva eseguito il brano assieme al cast della soap opera dove compariva tra gli interpreti, dal titolo "Neighbours" a un evento di beneficenza.









La canzone conquistò la prima posizione delle classifiche australiane e le fece ottenere il suo primo contratto discografico. Il suo maggior successo resta però il brano "Can't Get You Out of My Head" del 2001, estratto dell'album Fever dello stesso anno. Album che ha venduto circa dodici milioni di copie a livello internazionale. Il 6 ottobre 2021 la Minogue annuncia l'uscita del nuovo singolo A Second to Midnight, in collaborazione con Years & Years, dall'album, di genere ovviamente Disco, dal nome: Guest List Edition, uscito il 12 novembre 2021.