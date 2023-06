Il 5 Luglio arriva Wham

Il conto alla rovescia è iniziato intanto è stato pubblicato il trailer di "Wham!", il documentario dedicato alla storia della celebre band formata da Andrew Ridgley e George Michael.

"Wham!" uscirà nelle sale italiane il 5 luglio, racconta la storia del gruppo, dal momento in cui George Michael e Andrew Ridgeley si incontrarono, appena adolescenti, fino agli esordi nella musica e al grande successo.

Il tempo è scandito da hit come "Club Tropicana", "Wake Me Up Before You Go Go", "Freedom", "I’m Your Man" e "Last Christmas". Alla regia Chris Smith.

"Wham!" è stato realizzato con materiale proveniente dagli archivi personali di George e Andrew, ricco di "incredibili filmati inediti e interviste amatoriali mai viste prima".