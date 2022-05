Il 9 giugno 2022 la Casa d'aste Tarisio di New York mette all'asta uno Stradivari

Crea molta attesa a New York la messa all'asta di un raro violino Stradivari risalente al XVIII secolo. La data scelta è quella del prossimo 9 giugno 2022,allla Casa d'aste Tarisio a mettere in vendita lo strumento. Il valore stimato dell'oggetto si aggira intorno ai 20 milioni di dollari.









Noto come violino da "Vinci-ex Seidel" è stato realizzato nel decennio che va dal 1710 al 1720, che è considerata l'epoca d'oro del famoso liutaio italiano di Cremona. Secondo gli esperti ci sono tutti i presupposti che nella vendita di questo prezioso "da Vinci" datato 1714 potrebbe superare, e non di poco, quello per ora è il record di vendita di uno Stradivari battuto all'asta per 16 milioni di dollari undici anni fa.

All'epoca il ricavato fu devoluto alle famiglie delle vittime del terremoto e dello tsunami del 2011 in Giappone.