Un imperdibile e romantico spettacolo ci aspetta la sera del 6 febbraio, quando il nostro satellite sarà in congiunzione con Giove proprio nei pressi delle Pleiadi.

Ma non solo, perché nelle stesse ore saranno al picco ben tre sciami di stelle cadenti, le xi-Bootidi, le alfa Aurigidi e le lambda Erculidi. Lo spettacolo, tempo permettendo, sarà completamente visibile a occhio nudo, prepariamo tanti desideri!

Il “bacio” Luna-Giove immerso nelle Pleiadi Come spiega l’UAI, la notte del 6 febbraio la costellazione del Toro ospiterà la congiunzione tra il pianeta Giove e la Luna poco oltre il Primo Quarto, accompagnati dalla stella Aldebaran e dalle Pleiadi (nella mappa il cielo del 6 febbraio 2025 alle 21.00 circa).

Tra l’altro le Pleiadi sono uno spettacolo anche da sole: infatti l’ammasso stellare, se ci allontaniamo da fonti di inquinamento luminoso (che in effetti sta diventando un problema enorme), ci mostra fino a 12 stelle e comunque, se il tempo è clemente, non è difficile contarne 4 o 5 anche in città.