Il bacio tra Venere e Marte

Il cielo continua a regalarci grandi spettacoli.









Il prossimo è per l'alba di domenica una bacio che sembra voler sottolineare l'arrivo di San Valentino. Si chiama infatti “bacio tra Venere e Marte, i due pianeti si incontreranno formando una bellissima congiunzione nella costellazione del Sagittario. Questo incontro potrebbe avere come sfondo uno sciame di stelle cadenti le Psi Leonidi. Inoltre a questo rendez vous potrebbe affacciarsi a sorpresa anche Mercurio. La visibilità potrebbe essere a occhio nudo anche se la luna essendo in fase crescente per il plenilunio previsto per il 16 febbraio potrebbe 2disturbare” la visione con la sua luce.