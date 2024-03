CURIOSITÀ Il bacio tra Venere e Saturno Il 22 marzo una rara congiunzione di Venere e Saturno che si incontreranno all’orizzonte orientale

Il bacio tra Venere e Saturno.

Una data da memorizzare per un evento “stellare”, 22 marzo, è il giorno di una rara congiunzione di Venere e Saturno che si incontreranno all’orizzonte orientale, in un meeting bellissimo e molto romantico anche perché si verifica nelle prime luci del giorno.

E non è tutto, perché in quelle ore raggiungeranno il picco ben tre sciami di stelle cadenti. Come spiega l’UAI, tra le luci dell’alba del 22 marzo potremo vedere una stretta congiunzione tra due pianeti, Venere e Saturno, anche se piuttosto bassi sull’orizzonte, nella costellazione dell’Acquario.

A “fare capolino” un po’ più alto sull’orizzonte vedremo anche Marte. Va ricordato che per apprezzare i dettagli di Saturno è meglio dotarsi almeno di un buon binocolo. E non è tutto perché in quelle ore è atteso il picco di ben tre sciami di meteore.

In particolare tra il 21 e il 22 marzo aumenterà il numero delle stelle cadenti eta e theta Virginidi, ma anche delle beta Leonidi.Il radiante delle eta Virginidi, ovvero il punto da cui sembra che le stelle cadenti partano, sarà osservabile tutta la notte, culminando a quasi 50 gradi di altezza verso l’1.00.

Il picco di questo sciame è il realtà tra il 18 e il 19 del mese, ma l’attività continuerà anche nelle notti successive.



