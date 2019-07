Il bagno al mare almeno 3 ore dopo l'ultimo pasto

Ogni estate che arriva si porta dietro una lista infinita di novità che ovviamente hanno valore solo per la durata della stessa. Ma c'è una cosa che sopravvive da sempre: "dopo quanto si può fare il bagno?" La regola dettata dalle mamme e valida per tutte le generazioni è da sempre, ": fare il bagno dopo tre ore" dall'ultimo bombolone alla crema che arricchiva la colazione. Sebbene non avesse fondamento se non nella eccessiva prudenza materna, la regola delle tre ore non ha mai incontrato resistenze tali da venire contrastata o addirittura abolita.

Va detto però che la scienza si è da sempre schierata palesemente contro questo falso mito, salvo poi ammettere che un fondo di verità però lo contiene.

fare il bagno dopo i aver mangiato nessuno lo vieta, ma con delle norme comportamentali e fattori ben precisi da tenere a mente. Le grandi abbuffate o le mescolanze di troppi cibi, si sa, non sono sicuramente "amici" della digestione, infatti il nostro organismo impiega un tempo maggiore nel digerire tanto cibo e molto diverso e l'acqua fredda provoca un alterazione brusca della temperatura corporea, altro nemico della buona digestione. Dopo i pasti, stomaco e intestino necessitano di ossigeno per digerire e trasformare il cibo che è stato ingerito, un abbassamento della temperatura di fatto produce una diminuzione della quantità di sangue che arriva all' addome, provocando il rallentamento del processo digestivo, producendo una sensazione di malessere.

Ma allora? Cosa mangiare per fare il bagno subito? Ci vogliono cibi che il l'organismo possa smaltire in fretta e senza troppi intoppi come ad esempio la frutta,







che invece di solito ci aspettava dopo il bagno. Rimangono ferme le differenze che esistono tra le persone, che non essendo tutte uguali rispondono in maniera diversa da individuo a individuo. Ognuno di noi ha un metabolismo diverso, come diverso è il modo di mangiare: ingurgitare i cibi rapidamente, evitando di masticare bene, potrebbe causare dei problemi alla digestione. Di conseguenza il bagno post pranzo si allontanerà. Non esistono regole insomma, ma solo buon senso.

Alla fine, ancora una volta...la mamma aveva ragione!