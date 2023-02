CURIOSITÀ Il ballo scatenato di Elodie e Levante prima di Sanremo Guarda il video!

Il ballo scatenato di Elodie e Levante prima di Sanremo.

Mancano poche ore all'inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo e l'attesa così come la tensione diventano sempre più palpabili. Ognuno a modo suo cerca di scaricare l'adrenalina prima della gara e tra i cantanti, sono state Elodie e Levante a mostrarsi in un video in cui divertite ballano scatenate.

L'occasione è stata quella della presentazione del nuovo album di Elodie "Ok. Respira", serata tenutasi a Villa Noseda, dove tra lo stupore degli invitati le due artiste hanno improvvisato un ballo sexy proprio davanti alla consolle diventato immediatamente virale in rete.

Nel video infatti giocano divertite e spensierate per esorcizzare l'emozione e anche un pò di paura prima di scendere la famosa scala del Teatro Ariston.

