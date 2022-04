CURIOSITÀ Il Banco dell'energia Nato in Lombardia 5 anni fa dove ha distribuito fondi per 4 milioni di euro il Banco dell'energia onlus allarga la sua operatività a tutto il territorio italiano.

Il Banco dell'energia.

Nato in Lombardia 5 anni fa il “Banco dell'energia” ha lo scopo di sostenere le persone e i nuclei familiari che hanno difficoltà ad accedere all'energia elettrica e al gas per difficoltà economiche. Il Banco dal 2022 ha deciso di estendere al sua attività a tutto il territorio Italiano dopo l'impennata del costo dell'energia che ha ampliato anche il numero dei nuclei familiari in difficoltà. Dal manifesto sul sito ufficiale è possibile trovare tutte le informazioni su quelle che sono le fondamenta della onlus. Banco dell’energia ha creato una rete di associazioni di categoria, referenti istituzionali e altri stakeholder che condividono gli stessi valori per sensibilizzare l’opinione pubblica e mettere in campo azioni concrete per fronteggiare questa grave emergenza sociale.





L’impossibilità da parte delle famiglie di accedere ai servizi energetici essenziali come riscaldamento, illuminazione, disponibilità di gas per cucinare, è una condizione diffusa nel nostro Paese. I firmatari del Manifesto si impegnano a rendere accessibili gli strumenti di efficientamento energetico, aumentare la consapevolezza sui consumi energetici, e sostenere attraverso progetti mirati persone e famiglie vulnerabili. Ad oggi, meno di un terzo dei paesi europei ha adottato ufficialmente una misura per la povertà energetica e solamente pochi di essi, tra cui Francia, Irlanda, Regno Unito e Slovacchia, hanno inserito una sua definizione nelle proprie legislazioni.



