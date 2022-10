Il bancomat dal cuore tenero

Come nelle migliori favole, potremmo iniziare dicendo..."C'era una volta un bancomat che aveva un cuore grande". Tornando alla realtà immaginate di andare a prelevare 100 euro al bancomat della vostra banca e vederne uscire dalla fessura 200. Subito pensereste ad un errore nel digitare la cifra, ma poi consultando la ricevuta ne sono segnati 100.Tutto regolare allora? E' la banca che ha fatto l'errore , ma per fugare ogni dubbio vi lanciate nel riprovarci.









Sorpresa, sorpresa, esce ancora il doppio della cifra digitata,mentre sulla ricevuta compare quella corretta. Aggiungete poi che a fare il prelievo non siete soli, dietro di voi ci sono altri che aspettano di poter ritirare dei soldi che notano lo strano meccanismo... Arriva il loro turno e anche a loro succede la stessa cosa. Da qui la voce comincia a girare e nel giro di poco a quel bancomat si crea la fila. Il protagonista della storia incredibile lo trovate in Scozia a Dundee, anche sarebbe più corretto dire: lo avreste trovato, si perché è dovuta intervenire la Polizia per disperdere la folla che si era radunata e che voleva prelevare proprio in quella filiale, chissà come mai? Episodio analogo era già successo nel 2011, e sempre alla stessa banca che alla luce di quanto accaduto deve per forza individuare la ragione del malfunzionamento.

Ai tempi l’importo extra non è stato richiesto, ma questa volta potrebbe non andare così bene ai prelevatori, perché per la legge scozzese prendere il denaro erogato per errore è reato. Quest’anno è successo qualcosa di simile in India, nel distretto di Nagpur. Qui gli importi erogati erano 5 volte quelli richiesti. Comunque se alla fine non fossero intervunte le forze dell'ordine la banca di Charleston Drive avrebbe....anzi ha, rischiato un tracollo, perché i prelievi sono andati avanti per un’ora.







