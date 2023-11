CURIOSITÀ Il bar del silenzio In un bar di Tokyo è severamente vietato parlare, si ordina a gesti

Il bar del silenzio.

Provate ad immaginare di avere da sempre un impatto complicato con il nuovo giorno almeno appena vi svegliate.

Se vi capita la mattina di entrare in un bar e trovare un esercito di chiacchieroni che parlano, parlano e ancora parlano mentre fanno colazione disturbando il vostro inizio di giornata.

[Banner_Google_ADS]

Se siete degli inguaribili misantropi ma invece di fare colazione a casa in solitudine insistete per andare al Bar ecco un'idea meravigliosa. Potete fare una prova al Cafe Without Words di Tokyo, un bar dove non è consentito parlare, nemmeno per ordinare.

Non puoi nemmeno scattare una foto del caffè o del succo che desideri nel menù all'ingresso e mostrarlo ai camerieri e nemmeno scrivere l’ordinazione su un pezzo di carta.

Vietato pure il linguaggio dei segni. Puoi invece sbizzarrirti con i gesti.

Audio Gallery



I più letti della settimana: