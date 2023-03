CURIOSITÀ Il Bar Sostenibile A Bangkok, in Thailandia, una struttura curiosa che contiene un bar è stata realizzata con i rifiuti raccolti nel quartiere dove si trova.

Il Bar Sostenibile.

Il bar è il perno delle nostre quotidianità, dalla prima colazione alla pausa pranzo, passando per ogni momento di possibile fuga dalla vita frenetica.

A Bangkok, in Thailandia, si trova una caffetteria che al ruolo comunitario del caffè ha unito anche la missione sociale ed ecologica di diffondere la consapevolezza dell’importanza del riciclo dei rifiuti.

[Banner_Google_ADS]

E' l’Early BKK Cafè, un piccolo locale su due piani progettato dallo studio locale di architettura e interior design che si chiama Space Craft. La struttura è stata costruita interamente con materiali di riciclo sottratti dalle discariche.

Il materiale è stato selezionato dopo una prima fase di ricerca sui rifiuti più comuni del quartiere, la scelta è ricaduta su cartoni del latte e le bottiglie di vetro di birre e bibite come i materiali principali di tutto il progetto, che sono stati impiegati sia per la realizzazione delle facciate architettoniche che per le finiture interne, che per i mobili e tutti gli elementi di design.



Audio Gallery



I più letti della settimana: