"Il bello è nell'attesa".

In un mondo che va sempre più veloce abbiamo perso la bellezza di gustare il percorso che ci porta ad ottenere qualcosa sostituendolo con una presa forzata ed immediata oppure con la rinuncia in partenza perchè non disposti ad attendere. Non ci si rende conto che in entrambe i casi questo atteggiamento porta all'impossibilità di valorizzare e godere del proprio obiettivo o desiderio.

Abbiamo ancora tempo per aspettare? Ne abbiamo parlato su Radio San Marino, ascolta il reloaded!

"Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità!".

Antoine de Saint-Exupery, Il piccolo principe, cap.XXI

