Il Bikini della Principessa Leila

Le aste di memorabilia cinematografica regalano sempre oggetti che a loro modo hanno fatto la storia di pellicole importanti.

Il bikini dorato della Principessa Leila di Star Wars è stato venduto per 175mila dollari (circa 161mila euro). Questa è la cifra raggiunta nella vendita all'asta di uno dei costumi indossati dall'attrice Carrie Fisher ne "Il ritorno dello Jedi".

Si tratta di uno degli abiti più famosi della storia del cinema. Include un top bikini, anelli per i fianchi, un bracciale e un braccialetto.

Fisher, che interpretava la Principessa Leia nei film, in precedenti interviste aveva detto che quando George Lucas le mostrò il costume lei pensò che stesse scherzando. Il bikini all'asta è quello indossato nella scena in cui era incatenata al trono di Jabba the Hutt nel film Episodio VI - Il ritorno dello Jedi del 1983.

L'asta è stata gestita dall'Heritage Auctions e tra i cimeli di Star Wars è stato venduto anche un aereo Starfighter in miniatura usato nelle riprese del primo film della saga.

Costo? 1,5 milioni di dollari (1,38 milioni di euro). L'oggetto è una delle uniche due miniature cinematografiche create per la produzione.