Il bonus nonni

I nonni sono sempre stati considerati una risorsa per quelle coppie che per motivi economici debbono lavorare entrambi.

In genere trascorrere del tempo con i bambini per i nonni è una gioia. Ma il "tempo" che passano con loro, non deve essere assolutamente dato per scontato.

Per questo alcuni Paesi come l’Inghilterra, la Scozia e il Galles hanno stabilito un bonus nonni, la cifra varia a seconda del tempo che si spende con loro.

Il calcolo per avere la cifra esatta del bonus è fatto dal Governo moltiplicando il numero di anni di pensione per 318 euro.

La somma quindi spetta a tutti quei nonni che hanno superato l’età pensionabile statale che è di 66 anni. Inoltre, i nipoti da accudire devono avere meno di 12 anni.

Si può arrivare a 17 anni in caso i ragazzini abbiano disabilità. Il bonus non è applicabile nelle Isole del Canale o nell’Isola di Man.