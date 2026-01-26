Esiste un borgo in Italia che si chiama Sologno in provincia di Reggio Emilia nel Comune di Villa Minozzo, in uno dei più bei parchi d’Italia. è stato soprannominato il Paese dei Balocchi perché ci sono più giocattoli che persone.

E’ infatti un tratto di un chilometro con tanti peluche, Barbie macchine e giochi di ogni tipo. Non sarà certo Disneyland, ma è comunque un posto da favola.

Un posto magico anche per gli adulti che vogliono tornare bambini. Ci sono tante installazioni artistiche fatte con peluche, Barbie e tanti altri giocattoli riciclati.

L’idea è nata da un abitante del luogo, Roberto Mariani, che non voleva buttare via tutti i peluche della figlia e altri giocattoli. L’idea è piaciuta e in tanti hanno portato qui i giocattoli dei figli ormai grandi.

L’entusiasmo ha contagiato tutto il paese e in molti hanno messo a disposizione i propri spazi privati per far posto alle istallazioni.

L’iniziativa, che è stata chiamata “La rivincita dei peluche abbandonati”, ha incuriosito e attirato tante persone e ognuno ha contribuito con i suoi giocattoli fino a creare un vero percorso ad anello di un chilometro dove vedere centinaia di installazioni formate dai giocattoli riciclati, alcune anche a tema.

C’è anche la casa delle bambole e l’aiuola dei Puffi e il ritrovo degli orsi di peluche. C’è anche un’aiuola piena di Barbie per poterle muovere e spostare e quindi giocarci.







