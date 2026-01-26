CURIOSITÀ Il borgo dei giocattoli Si chiama Sologno in provincia di Reggio Emilia nel Comune di Villa Minozzo, è stato soprannominato il Paese dei Balocchi perché ci sono più giocattoli che persone

Il borgo dei giocattoli.

Esiste un borgo in Italia che si chiama Sologno in provincia di Reggio Emilia nel Comune di Villa Minozzo, in uno dei più bei parchi d’Italia. è stato soprannominato il Paese dei Balocchi perché ci sono più giocattoli che persone.

E’ infatti un tratto di un chilometro con tanti peluche, Barbie macchine e giochi di ogni tipo. Non sarà certo Disneyland, ma è comunque un posto da favola.

Un posto magico anche per gli adulti che vogliono tornare bambini. Ci sono tante installazioni artistiche fatte con peluche, Barbie e tanti altri giocattoli riciclati.

L’idea è nata da un abitante del luogo, Roberto Mariani, che non voleva buttare via tutti i peluche della figlia e altri giocattoli. L’idea è piaciuta e in tanti hanno portato qui i giocattoli dei figli ormai grandi.

L’entusiasmo ha contagiato tutto il paese e in molti hanno messo a disposizione i propri spazi privati per far posto alle istallazioni.

L’iniziativa, che è stata chiamata “La rivincita dei peluche abbandonati”, ha incuriosito e attirato tante persone e ognuno ha contribuito con i suoi giocattoli fino a creare un vero percorso ad anello di un chilometro dove vedere centinaia di installazioni formate dai giocattoli riciclati, alcune anche a tema.

C’è anche la casa delle bambole e l’aiuola dei Puffi e il ritrovo degli orsi di peluche. C’è anche un’aiuola piena di Barbie per poterle muovere e spostare e quindi giocarci.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: