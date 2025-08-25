CURIOSITÀ Il borgo di Natale Terranera è il borgo abruzzese dove ad Agosto è già Natale

Il borgo di Natale.

Agosto inizia con una giornata la più surreale dell'estate a Terranera, minuscola frazione di Rocca di Mezzo, in provincia dell'Aquila, a 1.270 metri d'altitudine nel cuore del Parco naturale regionale Sirente-Velino.

Un piccolo borgo che, giovedì scorso, da un momento all'altro, si è trasformato in un set natalizio fuori stagione: luminarie, addobbi, caminetto acceso e cappellini biancorossi distribuiti agli ospiti.

Perché se il calendario dice Ferragosto, il meteo racconta un'altra storia: nebbia fitta, pioggia insistente e temperature serali vicine allo zero. Ed è proprio quel "sapore invernale", che sull'Altopiano delle Rocche non stupisce nessuno, ad aver ispirato l'idea di una cena di Natale fuori stagione, organizzata come appuntamento simbolico di fine estate.

Quest'anno, tra vin brulé, panettone e palline colorate, in duecento si sono seduti a tavola nella piazzetta del paese, quadruplicando la popolazione residente.

Il borgo si è riempito di gente, risate e brindisi, mentre le note dei canti natalizi rimbalzavano tra i vicoli. L'albero, addobbato con luci intermittenti e "innevato" di condensa, è stato il protagonista delle fotografie.

