Il Boss al cinema

Bruce Springsteen entra a sorpresa nel nuovo film di Nanni Moretti, “Succederà questa notte”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e atteso nelle sale il 3 dicembre.

Una scena della pellicola, interpretata da Louis Garrel e Hippolyte Girardot, è stata girata durante il concerto del 21 giugno all’Estadio Reale Arena di San Sebastian, in Spagna, nell’ultimo tour europeo di Springsteen.

L’operazione, ha spiegato il produttore Domenico Procacci, è stata lunga, difficile e costosa, anche per i limiti imposti sull’utilizzo di canzoni e immagini.

Decisivo è stato l’aiuto di Claudio Trotta, organizzatore dei concerti italiani del cantante e legato professionalmente a lui. Nella sequenza si ascoltano “Because The Night” e “Hungry Heart”.

Le cifre dell’operazione non sono state rese note, ma Moretti ha rivelato che il costo ha superato il suo precedente record, quello legato all’utilizzo del “The Köln Concert” di Keith Jarrett in “Caro diario”.

Anche per il film del 1993, però, non sono disponibili cifre. Springsteen, inoltre, aveva già trovato spazio nel cinema di Moretti: nel 1989, in “Palombella rossa”, il regista utilizzò “I’m On Fire” durante la partita di pallanuoto, dopo aver assistito al concerto del cantante al Flaminio nel 1988.

Nel nuovo film compare anche “She’s A Rainbow” dei Rolling Stones, brano del 1967, scelto mentre la produzione cercava di ridurre i costi.







