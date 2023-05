Il Boss sta per tornare in Italia.

Un'attesa lunga che sta per finire sono infatti passati 7 anni dall'ultima esibizione sul palco del Boss.

Bruce Springsteen and The E Street Band stanno per tornare in Italia per la gioia dei fans si comincia il 18 Maggio da Ferrara che avrà l'onore di accoglierli per prima.

Springsteen si esibirà nella città estense per la prima volta, al Parco Urbano Giorgio Bassani. Poi altre due date il 21 maggio al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio al Prato della Gerascia, nell'Autodromo Nazionale di Monza , data che chiuderà il tour europeo 2023 del più grande performer rock di tutti i tempi.

La calda stagione 2023 dei live sta per cominciare