CURIOSITÀ Il brand che protegge il pianeta Il celebre marchio “Patagonia” brand noto tra gli amanti degli sport outdoor fondata da Yvon Chouinard campione di alpinismo americano ha unito il suo destino al sostegno di chi opera per proteggere il pianeta.

Il celebre marchio “Patagonia” brand noto tra gli amanti degli sport outdoor fondata da Yvon Chouinard campione di alpinismo americano ha unito il suo destino al sostegno di chi opera per proteggere il pianeta. Chouinard che oggi ha 83 anni insieme alla sua famiglia ha deciso di cedere la società e quindi le proprie azioni ad un fondo e ad una organizzazione no-profit che lavorano in difesa del pianeta. Il valore delle azioni è circa 3 miliardi di dollari e da ora in poi tutti i proventi di Patagonia, tutti suoi utili circa 100 milioni l'anno serviranno per combattere il cambiamento climatico e proteggere le terre più bisognose.

Chouinard ha fatto sapere che Patagonia continuerà ad operare come società profit di abbigliamento visto che vende all’anno circa un miliardo tra giacche, cappelli e pantaloni da sci. Ma il nuovo proprietario sarà la Patagonia Purpose Trust, un fondo ovviamente supervisionato dalla famiglia Chouinard in modo che vengano rispettati gli impegni presi a favore del pianeta. A causa di questa donazione, i Chouinard dovranno comunque pagare17,5 milioni di tasse. La nuova no profit che gestirà gli utili in difesa del pianeta si chiama Holdfast Collective e si impegnerà a combattere il cambiamento climatico.



