CURIOSITÀ Il caffè Non sarebbe la bevanda ma l'idea di berlo a tenerci svegli lo testimonia una ricerca

Il caffè.

Per la maggior parte di noi prendere il caffè è un'azione che ci aiuta a stare svegli per altri berlo è una necessità non riescono a rinunciare al suo aroma e al suo gusto.

Come agisce veramente il caffè nel nostro corpo e veramente è in grado di contrastare la stanchezza mentale e fisica? Sicuramente il caffè ci aiuta a contrastare la stanchezza perché attiva il nostro sistema nervoso e se consumato senza esagerare farebbe anche bene alla salute, a patto che sia consumato entro un certo orario.

Ma secondo uno studio non sarebbe il caffè stesso a darci questo effetto, ma la sola idea di berlo. Diciamo quindi che sarebbe il suo effetto anticipatore ad attivare il sistema nervoso.

Infatti se si è abituati a bere il caffè tutti i giorni, l’effetto della caffeina è relativo e si innesca più l’effetto placebo che potrebbe portare ad avere le stesse reazioni chimiche prodotte dalla caffeina.

Quando ci si aspetta di introdurre la caffeina nel corpo si possono sperimentare miglioramenti cognitivi e prestazionali fisiologiche e neurocognitive simili a quelle di una tazzina di caffé.

