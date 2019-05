Il Caffè diventa "creativo"

Nel giro di poco tempo ha conquistato Instagram e continua a fare conquiste, l'invenzione di una catena di caffetterie, si chiama "Sweet Little Rain"la nuova frontiera del caffè. Ma perché dolce pioggia piccola? Il tutto prende il nome da come viene servito questo caffè che per la cronaca è quello americano, quindi in tazza grande, poi sopra la tazza viene messa una particolare mini impalcatura che sostiene una soffice nuvola di zucchero filato. E qui avviene la suggestiva immagine della pioggia dolce che cade nel caffè. Il calore del liquido scioglie lentamente, ma non troppo, lo zucchero che a goccia dopo goccia cadendo nella tazza rende dolce il vostro caffè. La trovata oltre che a essere molto innovativa è senz'altro parecchio scenografico, immaginate infatti una nuvola che sciogliendosi cade all'interno della tazza fumante sottoforma di tante piccole goccioline dolci, ma tanto piccole da sfuggire anche all'obbiettivo delle videocamere o macchine fotografiche ma non puoi non condividere, tanto che lo #sweetlittlerain in poco tempo è diventato virale su Instagram e ora tutti vogliono assaggiarlo. Il suo costo non è altrettanto popolare, perché pare infatti che una tazza di caffè servita in questo bizzarro modo costi al cliente 7,50€ prezzo non da tutti, almeno chi ne prende più uno al giorno.