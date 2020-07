Il caffè e il panino dell'Autogrill ora si prenotano con un app

Uno dei sinonimi di estate da sempre è "Camogli" il nome del panino più conosciuto e consumato nelle affollate soste estive all'Autogrill. Di solito accompagnato dal bere e dall'immancabile caffè che sancisce la fine del pranzo. Dopo essere sopravvissuti alla fila della cassa ed essere entrati in possesso finalmente dello scontrino, c'è un'altra ressa che mette a dura prova il già sfibrato sistema nervoso del cacciatore di Camogli...la calca al bancone dei panini...









Su con la vita automobilisti dal 15 Luglio partirà una sperimentazione in 45 Autogrill sparsi lungo la rete autostradale italiana, che permetterà ai viaggiatori di prenotare il proprio pasto o caffè direttamente tramite app. Avete letto bene, basterà scaricare sul proprio device "l’app My Autogrill",scegliere la stazione di servizio e ciò di cui si ha voglia e pagare direttamente online: in questo modo si ridurranno le attese e si aumenterà la sicurezza. Chi invece non vuole decidere in anticipo cosa ordinare, ma vedere con i suoi occhi quello che lo attrae di più sul posto, un QR code faciliterà il tutto“.













Si potrà anche decidere le soste in base all’ offerta alimentare Autogrill, avendo organizzato un accesso all’ app anche tramite il Qr code: si parcheggia, si inquadra col telefonino la scheda negli spazi auto e si ordina”. Buon viaggio a chi, in partenza con la propria auto, si godrà alcuni giorni di meritato riposo.

Per la calca al bancone panini ancora non ce la sentiamo di garantire, ma se il buongiorno si vede dal mattino direi che siamo sulla strada giusta.