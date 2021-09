Il Calcio da adottare

Oggi vi raccontiamo una storia dai risvolti sinceramente piacevoli e positivi. La lega calcio della Romania ha deciso di sensibilizzare i tifosi invitandoli a coltivare l'amore verso gli animali da compagnia, nello specifico in questo momento sono concentrati sui cani del canile di Branesti.









Ad ogni incontro di calcio i giocatori della lega calcio professionisti scendono in campo con in braccio un cane in cerca di adozione. Ma come fare eventualmente per riconoscerli ? Ogni cane ha al collo un foulard dai colori vistosi con scritto a lettere maiuscole il nome in modo che chiunque lo veda e lo voglia adottare tra i tifosi allo stadio o che sono a casa e seguono la partita in tv possano poi cercarlo per avviare le pratiche di adozione. Il progetto ha un nome singolare: Fill the gap in your life (Riempi il vuoto nella tua vita). Si tratta di un protocollo firmato tra il distretto di Ilfov che circonda Bucarest e la lega calcio professionistica, l'accordo prevede anche il divieto di utilizzare fumogeni o petardi durante i 90 minuti della partita. Questo per fare in modo che i cani portati in campo per essere adottati non si spaventino.