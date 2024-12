CURIOSITÀ Il calcio inclusivo si chiama Touch2See, il dispositivo che permette alle persone cieche o ipovedenti di “vivere” le partite attraverso un’esperienza sensoriale immersiva.

Il calcio inclusivo.

Il calcio diventa sempre più inclusivo grazie a un’innovazione che abbatterà le barriere sensoriali: si chiama Touch2See, il dispositivo che permette alle persone cieche o ipovedenti di “vivere” le partite attraverso un’esperienza sensoriale immersiva

Il Cagliari Calcio ha presentato Touch2See per la prima volta in Italia il 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, durante la partita contro l’Hellas Verona all’Unipol Domus.

Il dispositivo è già stato utilizzato con successo in eventi sportivi in Francia, come calcio, rugby e basket, ed è partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Touch2See è un dispositivo speciale che rappresenta un campo da calcio in miniatura.

Grazie a un disco magnetico che si muove in tempo reale, l’utente può seguire le azioni della partita. Le vibrazioni, che variano in base all’intensità dei movimenti in campo, permettono di percepire fisicamente il gioco.

