Il calcio nobile.

Nei giorni in cui il calcio degli europei che si stanno giocando in Germania catalizzano l'attenzione , i calciatori della nazionale danese hanno preso una decisione senza precedenti.

Hanno rifiutato un aumento di stipendio per garantire che le calciatrici della nazionale femminile ricevano la stessa retribuzione di base.

Questo importante annuncio è stato diffuso nelle ultime ore dal sindacato FIFPRO. La federazione danese (DBU) aveva già tentato di assicurare la parità di retribuzione per entrambe le squadre, ma la soluzione di prelevare fondi dalla squadra maschile per pagare le colleghe femminili non era stata accolta favorevolmente dai giocatori.

Per trovare una soluzione equa, è stata proposta una riduzione del 15% della copertura assicurativa della squadra maschile, permettendo così un aumento della copertura per la selezione femminile del 50% e per l’Under 21 maschile di oltre il 40%. Questo accordo quadriennale con la DBU entrerà in vigore dopo Euro 2024.



