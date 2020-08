SPORT Il calciomercato si sposta da Milano a Rimini Aprirà ufficialmente il primo di settembre e gli farà da cornice il Grand Hotel

Il calciomercato si sposta da Milano a Rimini.

E' deciso, l'apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato si terrà a Rimini il primo settembre al Grand Hotel, nell'annus horribilis 2020, lo fa dopo essere stato stravolto dai vari lockdown, coronavirus, ritardi,sospensioni ripartenze ecc. Si riparte quindi, dal mercato più famoso d'Italia quello dei calciatori, come sempre diviso in due mandate con la prima che si terrà dall’1 settembre al 5 ottobre 2020, e la seconda dal 4 gennaio a lunedì 1 febbraio 2020. Ma attenzione quest'anno le cose sono davvero più interessanti del previsto, perché infatti sarà Rimini ad ospitare l'apertura ufficiale della prossima finestra di calciomercato. la presentazione ufficiale si è svolta via videoconferenza coinvolgendo tutta la regione e confortata dalle parole del presidente della regione Stefano Bonacini che ha sottolineato l'ampio seguito si porta dietro questo evento. Le sue parole sono state poi "Per il seguito che ha", "il calciomercato a Rimini è qualcosa che evoca per lo sport più popolare al mondo ciò che fa dibattere d'estate, cioè la preparazione delle squadre con gli acquisti che spesso fanno sognare i tifosi"peraltro nel centenario della nascita del grande Federico Fellini. Ma non si può parlare di sport che riabbraccia le terre dell'Emilia Romagna che tornano alla mente i restanti appuntamenti come i 2 MotoGP mondiali a Misano ed il ritorno, dopo 14 anni, della Formula 1 ad Imola, senza poi contare, le tre tappe del Giro d’Italia in Romagna così come la final four della Supercoppa di basket a Bologna. All’apertura del calciomercato inaugurerà anche la mostra "Colpi da maestro: 70 anni di storia del Calciomercato" e un talk show con i protagonisti. Puntiamo sullo sport perché anche perché e’ un veicolo formidabile per la promozione turistica di un territorio. Emilia-Romagna, che altro?









I più letti della settimana: