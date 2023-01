CURIOSITÀ Il caldo muro della solidarietà Si chiama Wall of Kindness, sono pareti attrezzate con appendi abiti a cui vanno agganciati abiti caldi per proteggersi dall'inverno e dalle temperature rigide.

Il caldo muro della solidarietà.

Con l'arrivo delle temperature più rigide in casa abbiamo il riscaldamento, le coperte e magari un guardaroba dove cercare anche abbigliamento pesante da indossare per ripararci quando siamo fuori. Le cose però non vanno mai date per scontato, perché ci sono, purtroppo, molte persone che non hanno una casa, che vivono in strada, e che devono fare i conti con temperature ai limiti del sopportabile. O anche famiglie meno abbienti che non riescono a sostenere le spese di un abbigliamento consono a resistere al freddo dell’inverno.

Proprio pensando a queste persone, un'agenzia immobiliare svedese che si chiama Widerlov&Co. da qualche anno porta avanti un bellissimo progetto solidale: è il Wall of Kindness, il “muro della gentilezza”. La parete esterna dei loro uffici, quella che dà sulla strada, durante le settimane più fredde dell’anno si trasforma in un gigantesco guardaroba a cielo aperto. Il “Wall of Kinndness” non è sconosciuta ed è una pratica assai diffusa anche alle nostre latitudini.



