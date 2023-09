CURIOSITÀ Il camion solare Un'idea che potrebbe attutire l'impatto del trasporto su gomma sulla qualità dell'aria

Il camion solare.

Il trasporto su gomma è sicuramente tra i protagonisti negativi nella produzione delle polveri sottili.

Per contrastare il problema ci sono sempre più aziende stanno sperimentando soluzioni alternative in grado di utilizzare le energie rinnovabili, come ad esempio la realizzazione di un camion ibrido solare.

L' azienda svedese Scania – in collaborazione con l’Università di Uppsala – ha messo a punto un autocarro ibrido con un rimorchio speciale ricoperto di pannelli solari, in grado di catturare l’energia del sole e trasformarla in elettricità utile ad alimentare il motore.

In questo modo, il mezzo può viaggiare più a lungo, risparmiando carburante e riducendo le emissioni di gas serra. Il camion solare è attualmente in fase di test sulle strade pubbliche della Svezia.

I ricercatori stanno monitorando la quantità di energia prodotta dai pannelli solari e il loro impatto sulle prestazioni del mezzo pesante.

Inoltre, stanno studiando come l’autocarro possa interagire con la rete elettrica e offrire nuove soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici.



