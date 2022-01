Il campione mondiale di acconciature è Italiano

E’ Italiano il campione mondiale di acconciatura.









Il suo nome è Arnaldo Francisconi è cesenate ed è il primo classificato al primo campionato del mondo di acconciatura promosso dalla organizzazione mondiale Coiffeur nella categoria individuale Moda. 69 anni titolare dal 1978 di un salone a Cesena in corso Cavour, questa vittoria conferma i successi ottenuti nella scorsa primavera ai campionati europei. Il torneo si sarebbe dovuto tenere a Tokyo a settembre ma è stato sospeso per il perdurare del Covid e si è svolto on line. I concorrenti, iscritti da 80 nazioni, hanno realizzato i tagli lavorando sulle 'pupette', i manichini che ciascuno ha acquisito, collegati su piattaforme telematiche. Il campione ha effettuato il taglio in 15 minuti. La proclamazione è avvenuta lunedì scorso da New York, il quartier generale dell'Omc.