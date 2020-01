CURIOSITÀ Il cane che prende l'autobus da solo Sale con il biglietto e scende al parco per passeggiare

Il cane che prende l'autobus da solo.

Questo racconto arriva da Facebook dove il protagonista è Eclipse, una cagnolina di Seattle molto indipendente, che tutti i giorni prende l'autobus da sola per andare a giocare al parco. Lo fa con tanto di abbonamento attaccato al collo e sa perfettamente qual è la fermata a cui scendere per arrivarci e a cui risalire per fare ritorno a casa.

Il suo proprietario, Jeff Young, all'inizio andava con lue, poi quando si è accorto che sapeva farlo benissimo da sola, l'ha addestrata anche per tornare a casa. Ora che conosce l'intero percorso, trascorre i suoi pomeriggi al parco con i suoi amici a quattro zampe e quando si stanca riprende il bus per tornare dal suo proprietario.

Ovviamente conducente e polizia conoscono bene Eclipse e viaggia regolarmente con il suo collare, la targhetta e l'abbonamento. Anche i passeggeri sono abituati alla presenza della cagnolina che considerano educata, intelligente e molto tranquilla, proprio per questo è amata da tutti.











