CURIOSITÀ Il cane che ruba la dentiera al padrone Il video è esilarante!

Il cane che ruba la dentiera al padrone.

Arriva dall'America il video che in queste ore sta facendo impazzire tutti gli amanti degli animali! Il protagonista è Thomas, un cagnolino molto vivace, che si prende gioco del suo padrone rubandogli la dentiera per poi mostrarsi in un sorriso smagliante.

Il suo padrone è un ragazzo di nome Campbell che ha comprato dei denti finti per divertirsi durante la quarantena, ma a quanto pare il piccolo Yorkshire Terrier non voleva essere escluso dal gioco e li ha rubati dal tavolo.

Il video ha fatto il giro del mondo, collezionando milioni di visualizzazioni, fino ad arrivare su TV Good Morning America. Ora Thomas è stato eletto “Mascotte della quarantena”, ha un soprannome, Toothy Thomas” (Thomas dai denti sporgenti) e il suo padrone gli ha aperto una sua pagina Instagram.

Ecco qui il video!

Un post condiviso da Toothy Thomas (@toothythomas) in data: 15 Apr 2020 alle ore 5:16 PDT

I più letti della settimana: