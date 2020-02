CURIOSITÀ Il cane solidale con il suo piccolo padrone in punizione Non lo lascia mai solo

Il cane solidale con il suo piccolo padrone in punizione.

In queste ultime ore è diventata virale la foto che ritrae un bambino di tre anni di nome Peyton e il suo cane Dash. Hanno un legame davvero molto speciale e a quanto pare sono inseparabili. Addirittura quando il piccolo è stato messo in punizione dai genitori per un litigio con la sorellina, il suo cucciolo non l’ha abbandonato, anzi, si è seduto accanto a lui e non si è mosso.

La madre, autrice dello scatto che sta facendo il giro del mondo ha raccontato che Peyton e Dash stanno sempre insieme, il cane segue il bimbo qualsiasi cosa faccia, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà!

















