ATTUALITÀ Il canestro da tre punti di Obama: "Questo è quello che faccio" Guarda il video da 10 milioni di views!

Il canestro da tre punti di Obama: "Questo è quello che faccio".

Siamo negli Stati Uniti, mancano poche ore dalle elezioni presidenziali e Barak Obama, impegnato nella campagna elettorale a sostegno di Joe Biden, fa parlare di se con un video che in poche ore è diventato virale.

L'occasione è un comizio che si è svolto a Flint, nel Michigan prima del quale l'ex presidente americano è sceso in campo, quello da pallacanestro, segnando un tiro da tre punti ed esclamando: "That's what i do!", "Questo è quello che faccio"!

A quanto pare non ha perso il suo tocco magico sulla palla. Il video è stato postato sulla sua pagina Instagram ufficiale di Obama, ha raggiunto in poche ore 10 milioni di views. Nella didascalia un invito al voto: " Esci e vota e poi fai in modo che altre due persone si uniscano a te. E' come segnare un tiro da tre punti per la democrazia."

Un post condiviso da Barack Obama (@barackobama) in data: 31 Ott 2020 alle ore 3:19 PDT

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: