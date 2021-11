CURIOSITÀ Il capo lo promuove per fare sesso con sua moglie La storia è emersa da un profilo Twitter che invita gli utenti a condividere anonimamente i propri 'peccati'

Il capo lo promuove per fare sesso con sua moglie.

L'America è un paese meraviglioso anche per le storie che è in grado di offrire, una donna ha sollevato parecchia polvere e dato vita ad un dibattito sul web dopo aver confessato sulla pagina "Fesshole" di Twitter, che il marito continua a ottenere promozioni sul posto di lavoro. Fin qui tutto bene e molto bello, se poi non ci fosse un grottesco e triste retroscena. Il perfido stratagemma è opera del suo capo, che per poterlo tenere fuori casa più ore possibili e spassarsela nel frattempo con la moglie, continua a farlo avanzare con frequenti promozioni. La storia, seppure in forma rigorosamente anonima, è emersa grazie alla donna che si è confidata su "Fesshole", la pagina del social dell'uccellino che incoraggia le persone a confessare i loro peccati rigorosamente senza svelare il nome originario.

Diciamolo chiaramente chi non vorrebbe essere promosso sul posto di lavoro? Ma sicuramente tutti vorrebbero che le promozioni arrivassero grazie alla propria bravura, alle proprie capacità e intraprendenza, ma mai a causa di un inganno. La moglie ha confidato alla rete con molta disinvoltura che è parecchio emozionata al pensiero che suo marito ha ricevuto da poco un'altra promozione. Ammettendo di essere lei il motivo per cui suo marito continua a inanellare promozioni su promozioni. E quale sarebbe il motivo? Che lei fa sesso con il suo capo. "Mio marito però pensa di essersele guadagnate. Faccio sesso con il suo boss da qualche anno. Le sue promozioni significano solo altre ore di lavoro fuori casa, così posso continuare a sc****mi il suo capo".

Delicatissima la signora....Le persone che hanno letto il tweet sono rimaste sotto shock per la confessione, ma ciò che ha turbato di più pare sia stato il tono così 'naturale' e spigliato. Non sono mancate le risposte: "Sembri proprio una persona gentile", "Sei una delizia".





