Il Capodanno Cinese.

Il Capodanno Cinese, conosciuto anche come Festival di Primavera, è una delle festività più significative in Cina e in molte altre culture asiatiche. Nel 2025 questa celebrazione avrà luogo il 29 gennaio, segnando l’inizio dell’Anno del Serpente di Legno. Questo periodo speciale è visto come un’occasione per rinnovarsi, riflettere e augurare fortuna e prosperità per l’anno a venire. Con radici profondamente legate al calendario lunisolare cinese, il Capodanno Cinese è ricco di tradizioni e simbolismi che lo rendono unico.

Le settimane precedenti la festività sono dedicate ai preparativi, che iniziano con una pulizia accurata delle case, simbolo di eliminazione della sfortuna accumulata nell’anno precedente.

Questo gesto, noto come “spazzare via la polvere”, rappresenta un nuovo inizio. Le decorazioni rosse dominano l’ambiente, con lanterne, pergamene e immagini simboliche che adornano le strade e le abitazioni, portando messaggi di protezione e buona fortuna. Le famose buste rosse, o hongbao, contenenti denaro, vengono regalate ai bambini e alle persone non sposate come augurio di prosperità.

Con la diffusione della tecnologia, è sempre più comune inviare queste buste in formato digitale tramite app come WeChat. La sera della vigilia è caratterizzata dal cenone della riunione, un momento centrale in cui le famiglie si ritrovano per condividere piatti tradizionali come i ravioli, simbolo di fortuna, e il pesce, che rappresenta abbondanza.

